Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей

2017-08-04 01:24 | www.oxu.az | 6

Оппозиционер Алексей Навальный оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение порядка организации митинга. Такое решение вынес Симоновский суд Москвы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП России («Повторное нарушение порядка организации митинга»).

Как зафиксировано в административном протоколе, Навальный 8 и 9 июля в Москве организовал граждан, раздававших листовки на улицах.

С.Б.

