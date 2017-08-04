Украина вводит визовый режим с Россией

2017-08-04 02:26 | www.oxu.az | 4

Депутаты Верховной Рады рассмотрят закон о введении визового режима с РФ либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении границы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Известия».

Данная инициатива исходит сразу от нескольких партий.

По словам собеседника «Известий», за визовый режим с РФ в той или иной форме готовы проголосовать «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия Олега Ляшко, «Национальный фронт» и «Самопомощь».

При этом источник в российских дипломатических кругах отметил, что «судя по тому, что происходит сегодня в Киеве, осенью нас все-таки ждут визы».

С.Б.

