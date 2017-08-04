Посольство Испании в Венесуэле подверглось нападению

2017-08-04 02:04 | www.trend.az | 4

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила в четверг о нападении неизвестных на посольство Испании, передает РИА Новости.



"Генпрокуратура расследует атаку против посольства Испании в Каракасе", – говорится в записи ведомства в его микроблоге в Twitter.

По предварительным данным, двое неизвестных подъехали к дипмиссии на мотоцикле и кинули в нее несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.