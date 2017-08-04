В перестрелке в Мексике пострадали семь человек

2017-08-04 03:43 | www.trend.az | 5

Не менее семи человек получили в четверг ранения в результате перестрелки в одном из самых неспокойных районов мексиканской столицы Тепито, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.



Пострадавшие доставлены в госпитали, движение в районе перекрыто. Причины конфликта пока не установлены.

Район Тепито имеет дурную славу - в нем "хозяйничают" наркоторговцы, бандиты, карманники. В Тепито расположен один из самых известных рынков города, где процветают подпольные публичные дома, игровые притоны, обустроены склады контрабандных товаров.