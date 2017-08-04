Fenerbahçe play-off turuna yükseldi
2017-08-04 03:47 | www.trend.az | 0
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.
18. dakikada Huspek'in uzak mesafeden yerden vuruşunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.
24. dakikada soldan Valbuena ile kullanılan serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Valbuena, rakibinden sıyrıldıktan sonra etkili bir orta yaptı. Arka direkte iyi yükselen Dirar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Kaynak: AA