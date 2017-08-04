İzmir'de aşırı sürat can aldı

2017-08-04 06:27 | www.trend.az | 0

Bergama Koyun köprü mevkiinde önünde giden iki motorun aniden sola dönmesi sonucu frene basan 35 VBR 75 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybedip taklalar atarak sulama kanalının üzerine düştü.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Halim Dağkıran aracının takla atması sırasında yan camdan yere fırlayarak hayatını kaybetti.

ismi belirlenemeyen 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken olay yerinde hayatını kaybeden Halim Dagkıran, Dr.Faruk İlker Bergama Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Milliyer