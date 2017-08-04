Генконсульство Турции переведут из Новороссийска в Краснодар

2017-08-04 07:20 | www.trend.az | 5

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе генерального консульства России в Турции с консульским округом, включающим территории Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области, из Новороссийска в Краснодар, передает Анадолу.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовой информации.

Медведев поручил Министерству иностранных дел России оформить данную договорённость с Турцией, а руководству Краснодарского края - выделить в рамках аренды или приобретения Турцией в собственность служебное и жилое помещения, а также решить другие связанные с размещением генконсульства вопросы.