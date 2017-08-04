Сенат США запретил Трампу делать назначения во время каникул конгресса

2017-08-04 08:16 | www.apa.az | 5

Сенат США разошелся в четверг на летние каникулы до сентября, предварительно запретив президенту Дональду Трампу делать крупные назначения в этот период.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, за эту меру проголосовали все 100 сенаторов. Сенат проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут.

Президенты США в прошлом неоднократно пользовались правом назначать чиновников, когда конгресс на каникулах.