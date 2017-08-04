Николя Саркози обвиняется в получении взяток от катарских фондов

2017-08-04 10:14 | www.apa.az | 3

Бывший президент Франции Николя Саркози подозревается французской прокуратурой в том, что он за вознаграждение помогал продвигать заявку Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на Daily Telegraph, кроме того, он оказывал помощь катарской компании Qatari Diar, которая в апреле 2010 года хотела получить долю во французской Veoliain.

Напомним, Н.Саркози обвиняется в незаконном финансировании своей избирательной кампании. Также он подозревается в том, что получал многомиллионные взятки от ливийского лидера Муаммара Каддафи.