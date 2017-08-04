Николя Саркози попадет под следствие из-за ЧМ-2022

2017-08-04 08:49 | www.oxu.az | 3

Бывший французский лидер Николя Саркози окажется вовлеченным в расследование уголовного дела о коррупции в ФИФА – конкретно по эпизоду с победой Катара в конкурсе заявок на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ведущие дело следователи, изучая связанные с этим конкурсом материалы, заподозрили, что бывший глава Пятой республики мог иметь отношение к целому ряду сопутствующих соглашений – и извлекать из них выгоду.

Речь идет о конкретных сделках – например, по продаже Катару парижского футбольного клуба Paris Saint-Germain («Пари Сен-Жермен») или по приобретению французской компании, оказывающей коммунальные услуги, инвестиционным фондом Qatari Diar, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на близкие к следствию анонимные источники.

По их словам, ведущие коррупционное дело следователи пришли к выводу, что Париж принимал активное и самое непосредственное участие в обеспечении победы катарской заявки на ЧМ-2022. Какую роль в этом процессе играл конкретно Николя Саркози, им еще только предстоит установить, однако руководство ФИФА в ходе разразившегося некоторое время назад коррупционного скандала прямо обвинило экс-президента Франции в лоббировании интересов Дохи.

«Саркози был центральной фигурой в процессе оказания поддержки катарской заявки – и со стороны Франции, и от других европейских стран, представители которых принимали участие в голосовании Исполкома ФИФА в 2010 году», – пишет The Daily Telegraph.

A.C.

