Сотрудник Полка полиции быстрого реагирования был убит собственным братом

2017-08-04 10:23 | www.apa.az | 3

Установлено, что убитый в Баку своим братом мужчина являлся сотрудником Полка полиции быстрого реагирования.

Как удалось выяснить АПА, Мурад Алиев, которого зарезал собственный брат, служил в Насиминском районном отделении Полка полиции быстрого реагирования в звании сержанта.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица, совершившего преступление.

Отметим, в прокуратуре Бинагадинского района сообщили, что инцидент был зарегистрирован на территории 9-го микрорайона.