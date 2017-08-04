В Гахе под председательством президента проходит общереспубликанское совещание

2017-08-04 10:24 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шекилиев, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, председатель совета правления ООО «Шеки Ипек» Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвали Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев, глава Исполнительной власти Физулинского района Али Алыев, руководитель фермерского хозяйства «Даглар» Загатальского района Тельман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев.

Президент Ильхам Алиев выступил на республиканском совещании с заключительной речью.