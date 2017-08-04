Главу Евросовета 8 часов допрашивали в генпрокуратуре Польши

2017-08-04 08:56 | www.oxu.az | 3

Более 8 часов продлился допрос главы Евросовета Дональда Туска в Национальной прокуратуре Польши в Варшаве в связи с нарушениями при вскрытии тел жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, главу Евросовета допрашивали в качестве свидетеля. Туск, который явился в прокуратуру около 10.00 (11.00 мск) покинул здание после 18.00.

В преддверии допроса Туск заявил, что не думает, что его показания могут что-либо изменить в расследовании. Представитель прокуратуры Аркадиуш Ярашек ранее пояснил, что нарушения заключаются в том, что вскрытия тел жертв после их перевозки не проводились и представители Варшавы не участвовали в исследованиях, проведенных на территории РФ после катастрофы. При этом он подчеркнул, что обвинения по данному делу пока никому не предъявлены. Ярашек также сообщил, что после завершения допроса прокуратура представит информацию на эту тему.

Главу Евросовета 19 апреля уже допрашивали в прокуратуре, тогда допрос около восьми часов. Дело касалось сотрудничества военной контрразведки Польши с ФСБ.

A.C.

