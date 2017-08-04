В Азербайджане за полгода погибли 9 мотоциклистов

2017-08-04 09:12 | www.oxu.az | 3

За 6 месяцев этого года в Азербайджане произошло 20 мотоаварий.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

По его словам, в результате аварий на мотоциклах погибли 9 человек, 14 были ранены.

Он отметил, что основными причинами мотоаварий является несоблюдение правил безопасности:

«Мотоциклисты ездят без шлема, против движения, и выводят на дорогу мотоциклы с неисправной системой освещения. Таких нарушений много, а в результате страдают сами мотоциклисты».

К.Алиев также посетовал на то, что заснять нарушившего правила мотоциклиста можно только сзади, так как номерной знак расположен только там.

Э.Ш.

