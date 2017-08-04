CHP Meclis İçtüzüğü'nü AYM'ye götürüyor

2017-08-04 09:00 | www.trend.az | 0

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Levent Gök, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TBMM İçtüzüğü değişikliğine de değinerek, şunları kaydetti:

"İktidar ve destekçisi MHP'nin iş birliğiyle çıkartılan İçtüzük değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. İçtüzük çalışmalarını, Anayasa Mahkemesine götürme konusunda daha Meclise geldiğinden beri çalışma sürdürüyoruz. Sanıyorum 5-10 gün içinde Anayasa Mahkemesine yapacağımız başvuru dilekçesini hazırlamış olacağız. İçtüzük değişikliğinin Anayasaya aykırı gördüğümüz tüm hususlarını, Anayasa Mahkemesine götürmek suretiyle mahkemenin denetimini talep edeceğiz. Bu konudaki hazırlıklarımız büyük hızla devam ediyor. Dikkatli, titiz bir çalışma yürütüyoruz. Sanıyorum 10 gün içinde davamızı açmış olacağız."