Россиянин забрался на крышу офисного здания в Мехико без страховки – ВИДЕО

2017-08-04 09:40 | www.oxu.az | 5

Министерство общественной безопасности Мехико задержало молодого человека, который залез на крышу здания компании Nestle по стене.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает портал Universal,

Задержанным оказался 17-летний россиянин Кирилл. Для него подобные эксперименты в разных городах являются хобби. В ближайшее время молодого человека доставят в мексиканский Национальный институт миграции.

Н.О.