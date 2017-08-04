В Азербайджане женщины младше 29 лет стали меньше рожать

2017-08-04 09:44 | www.oxu.az | 4

В 2010 году в Азербайджане родились 165643 детей, из которых 137916 (83,3 процентов) были рождены женщинами в возрасте 15-29 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в 2016 году 129409 из 159464 детей (81,2 процента) были рождены женщинами в возрасте 15-29 лет.

По сравнению с прошлыми годами снизилось число детей, рожденных женщинами в возрасте 15-19, а также 20-24 лет.

Если в 2010 году 12,7 процентов всех живорожденных детей, или 21 035 детей были рождены женщинами в возрасте 15-19 лет, то в 2016 году эта цифра составила 16 894, или 10,6% всех живорожденных детей.

Если в 2010 году 42,6 процентов всех живорожденных детей, или 70530 детей были рождены женщинами в возрасте 20-24 лет, то в 2016 году эта цифра составила 63779, или 40 процентов всех живорожденных детей.

Если в 2010 году 46351 детей были рождены женщинами в возрасте 25-29 лет, то в 2016 году эта цифра составила 48736, или 30,6 процентов всех живорожденных детей.

Э.Ш.

