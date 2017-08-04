Турция и Катар проведут совместные военно-морские учения

2017-08-04 10:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ -Турция и Катар проведут совместные военно-морские учения, говорится в сообщении, распространенном в пятницу министерством обороны Катара.

Учения пройдут в территориальных водах Катара 6-7 августа.

Отметим, что в минувший понедельник турецкий фрегат «TCG Gökova» с 214 военнослужащими на борту прибыл в катарский порт Хамад.

Второго августа Турция и Катар начали совместные военные учения.

Учения проходят на катарской военной базе Рарик бин Зияд.

В совместных учениях принимают участие около 250 турецких военных.

Ранее сообщалось, что ВС Катара и военный контингент Турции в Дохе проведут совместные военные учения.

В Турции ранее был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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