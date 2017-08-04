İstanbul’da hissedilen sıcaklık 45 derece olacak

2017-08-04 09:34 | www.trend.az | 1

8-9 Ağustos için alarm verildi: Sıcaklıklar normalin 5-7 derece üzerine çıkacak. Kandilli’ye göre 100 yılın uç değerleri de görülebilir. İstanbul yüzde 94 nemle bunalacak.

Türkiye genelinde yüksek nem oranlarıyla birleşen ağustos sıcakları vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji’den önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğine yönelik uyarı geldi.

Yapılan tahminlere göre, İstanbul’da hafta sonundan başlayarak sıcaklık değerleri 34-35’i bulacak. 1 hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek havanın aşırı nem nedeniyle daha da bunaltıcı olacağı belirtildi. İstanbul’da bugün ve yarın nemin yüzde 94’e kadar ulaşacağı, rüzgârın şiddetini azaltarak 22-24 kilometreye kadar düşeceği, bu durumun da hissedilen sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkaracağı bildirildi. Aynı hava şartlarının 10-11 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.