PKK'ya ağır darbe

2017-08-04 10:26 | www.trend.az | 1

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), yapılan haftalık değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı azimli ve kararlı mücadelesini devam ettirirken, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde de güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürdüğü vurgulandı.

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (27 Temmuz - 3 Ağustos 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Hakkari, Şırnak, Van, Bingöl ve Muş) illerinde teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Şırnak / Beytüşşebap - Faraşin Bölgesi, Hakkari / Yüksekova, Van / Gürpınar, Bingöl / Solhan ve Muş / Şenyayla bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi.

İcra edilen operasyonlarda; ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi, (Gri listede yer alan Dijyar (K) Behtin Bilen, sözde Herekol alanı halkla ilişkiler birimi sorumlusu teslim oldu,Mavi listede yer alan MKP mensubu Şahin (K) Yılmaz Kes) etkisiz hale getirildi.