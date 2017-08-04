С этого месяца начнется реконструкция станции «Бакмил»

2017-08-04 11:04 | www.apa.az | 5

С этого месяца начнется реконструкция станции «Бакмил» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе структуры, единственная наземная станция метро «Бакмил» в результате долгосрочной эксплуатации на открытом воздухе подверглась агрессивному воздействию атмосферной среды. По этой причине возникла необходимость укрепления платформы станции, обновления фасада, покрытий стены и пола, замены окон и дверей. В ходе проведения ремонтных работ пассажиры смогут пользоваться станцией. После завершения реконструкции прибытие и отправка пассажиров на станции будет осуществляться со второго этажа. Первый этаж предусмотрен для обслуживающего персонала.

Напомним, что работы по реконструкции станции «Бакмил», функционирующей уже 38 лет, планируется завершить в начале 2018 года.