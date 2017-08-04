Бодрум – в объятиях турецкой Ривьеры – ФОТО

2017-08-04 09:50 | www.oxu.az | 5

Небольшой городок на полуострове на берегу Эгейского моря – Бодрум, с населением чуть более 31 тысячи человек, прочно удерживает репутацию самого элитного курорта Турции. Этому способствуют уникальное местоположение, идеальный климат, чистейшие пляжи и богатейшая история. Именно в Бодруме открывают свои отели самые престижные мировые сети, в которых запросто можно встретить знаменитостей. При всем при этом цены на курорте вполне приемлемые, что делает его доступным почти для всех любителей путешествий, которые хотят насладиться преимуществами морского отдыха вдали от заезженных центров туризма.

Мы отправились в Бодрум, чтобы рассказать вам о самых интересных достопримечательностях этого престижного турецкого курорта!

Дары Лазурного берега

Прежде всего, отметим, что из Баку в Бодрум осуществляется прямой авиаперелет, поэтому добираться сюда нашим туристам несложно, – каких-то три часа полета и вы окунаетесь в сказку! Бодрум, пожалуй, самый европейский курорт Турции: от него до ближайшего греческого острова Кос подать рукой – всего 4 км. А на месте самого Бодрума в древности располагался процветающий город Галикарнас, основанный греческими поселенцами. Поэтому попадая в Бодрум, не сразу понимаешь, что ты в Турции: невысокие белоснежные постройки на фоне лазурного моря, окружающие холмы, утопающие в сосновых лесах и рядами пришвартованные на воде яхты – типичные пейзажи средиземноморских курортов Греции, Италии или Лазурного берега Франции. Не случайно издание The New York Times некогда присвоило Бодруму титул «Турецкого Сен-Тропе». При этом море, которое ласкает берега Бодрума, вовсе не Средиземное, а более прохладное Эгейское, что определяет практически идеальный климат на всем побережье: летом средняя температура воздуха здесь составляет 25-28, а воды 21-25 градусов тепла, в то время как соседние курорты задыхаются от сорокоградусной жары.

Помимо комфортного пляжного отдыха Бодрум дарит туристам безграничные возможности для содержательного досуга. Здесь можно заниматься активными видами спорта, дайвингом или посвятить свободное время осмотру архитектурных шедевров. Существовавший здесь в древности Галикарнасский мавзолей входил в число семи античных чудес света. Хотя мавзолей и не сохранился, но в Бодруме множество других не менее уникальных исторических достопримечательностей, о которых мы вам обязательно расскажем.

Но прежде чем отправиться на поиски приключений, необходимо позаботиться об отеле, выбор которого определяет львиную долю положительных впечатлений от отдыха. Нашим первым жилищем в Бодруме стал Mandarin Oriental – шикарный отель знаменитой мировой сети, заслуживающий пристального внимания.

Отели Mandarin Oriental можно встретить в самых прославленных туристических центрах мира - Барселоне, Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке и, конечно, в Бодруме. Роскошный пятизвездочный отель с двумя частными пляжами и всеми удобствами для отдыха, расположился в идиллическом месте Бодрума - в Райском заливе, на первой линии от моря, в окружении живописных холмов и хвойных лесов.

Формула наслаждения

Нам достался стандартный, по меркам отеля Mandarin, номер на двоих, на третьем этаже, с изумительным видом на Эгейское море. Светлый, просторный номер с большой ванной и всем необходимым, вплоть до кофемашины, являет собой образец сочетания роскоши и комфорта. Примечательно, что аудио- и видеотехника во всех 129 номерах отеля - high end класса элитного бренда Bang & Olufsen.

Территория курортного отеля утопает в зелени, среди которой тут и там разбросаны инфинити-бассейны, словно сливающиеся с горизонтом, рестораны, беседки и лаундж-зоны. Постройки и интерьеры отеля оформлены преимущественно натуральным деревом, прекрасно гармонирующим с окружающим природным великолепием. Достаточно отметить, что оформлением интерьеров отеля занимался всемирно известный дизайнер Антонио Читтерио, который и привнес в его облик неповторимую изюминку.

Чтобы перекусить с дороги, направляемся в ресторан Kurochan известного бренда IOKI, у которого несколько заведений в Стамбуле. Здесь можно отведать лучшие образцы азиатской кухни, приготовленные шеф-поваром из Японии. Особенно хороша была тэмпура из рыбы, морепродуктов и овощей в кляре, обжаренных во фритюре. Конечно, этот ресторан не единственная возможность побаловать себя кулинарными изысками – всего в отеле 8 ресторанов и баров. В последующие дни мы не раз заглядывали в пляжный клуб The Sands, где преобладает средиземноморская кухня, соседствующая с традиционными турецкими блюдами. Или в La Suite Bodrum Lounge, где подают потрясающе вкусные коктейли, мезе и спринг-роллы под джазовую музыку. Нельзя не отметить и аутентичный ресторан Bodrum Balıkçısı, где в непринужденной атмосфере с идиллическим видом на Эгейское море можно отведать блюда из свежайшей местной рыбы и морепродуктов. Ну и конечно, куда без итальянской кухни! В отеле Mandarin Oriental насладиться вкусом Италии можно в ресторане Assaggio, в меню которого найдется все - от вкуснейшей пасты и равиоли до традиционной лазаньи.

Нам уже не терпится наведаться на пляж отеля, с завезенным откуда-то с тропических островов чистым песком и утыканным рядами белых шезлонгов. Пляжи в Бодруме неширокие, оттого повсюду здесь можно видеть красивые эстакады, уходящие в море. Сидя на эстакаде можно разглядеть каждую песчинку на дне моря – настолько здесь чистая и прозрачная вода. При желании нетрудно позаимствовать оборудование для подводного плавания в водном центре при отеле и совершить погружение с инструктором на местные рифы, затонувшие корабли и в морские пещеры. Также в отеле настоящее раздолье для любителей поплавать под парусом, покататься на водных лыжах или заняться виндсерфингом и вейкбордингом. Поклонникам более расслабленного времяпрепровождения подойдет экскурсия на катере по многочисленным бухтам и заливам района или неторопливое плавание вдоль береговой линии на традиционной турецкой лодке - гулете.

Еще одна составляющая отдыха в отеле Mandarin – изумительный спа на склоне холма с захватывающим видом на сосновые леса и море. Комплекс The Spa at Mandarin Oriental балует постояльцев процедурами с использованием ингредиентов ручной работы из собственного сада. В спа-салоне площадью 2700 квадратных метров имеется 26-метровый крытый бассейн, 12 процедурных кабинетов, в том числе приват-салон для пары и роскошный хамам. Гордостью салона являются его специалисты высокого класса, такие как испанец Бастьен Гонсалес, чей уникальный комплекс услуг по уходу за руками, ногами и ногтями принес ему признание во всем мире. Или Рубен Табарес - прославленный тренер, который поможет постояльцам улучшить форму с помощью индивидуально подобранных программ питания и тренировок, успешно «обкатанных» в лондонском Mandarin Oriental.

Не будет скучно в отеле и юным посетителям, которых с распростертыми объятиями встретит Kids Club. В этом детском клубе ребята могут приятно провести время на занятиях по рисованию, поиграть или позаниматься спортом.

Единственным недостатком таких курортных отелей как Mandarin Oriental является тот факт, что их не хочется покидать! Ведь здесь есть все, что только может понадобиться на отдыхе. А если чего и нет, то это можно купить - в торговом пассаже Brandroom прямо в отеле, где представлены самые престижные мировые бренды, вроде Dior, Valentino, Dolce & Gabbana, Balenciaga и мн.др.

Собрав всю волю в кулак, покидаем территорию отеля, чтобы отправиться на знакомство с прекрасным Бодрумом.

Наследие Галикарнаса

Основные достопримечательности Бодрума расположены довольно компактно и их удобно посещать из любой точки полуострова. Полчаса езды на автомобиле и мы стоим на месте, где некогда возвышалось одно из семи чудес древнего мира - Галикарнасский мавзолей, возведенный в 353 году до н.э. для правителя области Кария – Мавсола. Собственно гробнице Мавсола мир и обязан происхождением слова «мавзолей». Некогда это величественное сооружение было призвано отразить могущество Гекатомнидов, включало гигантские статуи представителей династии и колесницу на вершине пирамиды. Мавзолей простоял 19 веков и был разрушен во время землетрясения в XIII веке. Его полированные белые мраморные камни были разграблены в 1522 году рыцарями- крестоносцами Святого Иоанна, на строительство крепости св. Петра – еще одной знаменитой достопримечательности Бодрума. Таким образом, потоптавшись возле руин усыпальницы, где сохранились только фрагменты мраморных колонн и разбросанные камни, туристы прямиком направляются на осмотр расположенной неподалеку, всего в километре от мавзолея, крепости св. Петра.

Возведенный в XV веке рыцарями-госпитальерами с острова Родос, замок Святого Петра прекрасно сохранился, несмотря на все перипетии истории. Крепость несколько раз подвергалась осаде, пока ею не овладели войска султана Сулеймана Великолепного – правителя Османской империи. Ныне этот образец готического искусства используется в качестве Музея подводной археологии. Основу экспозиции этого примечательного музея составляет так называемый улу-бурунский клад. Он был обнаружен в 1982 году возле мыса Улу-Бурун близь турецкого города Каш, на затонувшем финикийском корабле. В музее Бодрумской крепости можно увидеть макет этого корабля, в натуральную величину, длиной 15 метров. Здесь же выставлены оригинальные обломки весел и каменные якоря. Удивительно то, что, согласно исследованиям ученых, корабль затонул в 1300 годах до н. э., когда следовал с Кипра в Египет. То есть он пролежал на дне моря более 3000 тысяч лет, пока не предстал взору обнаруживших его ныряльщиков!

Вместе с обломками корабля были найдены около 18 тысяч различных предметов, перевозившихся на судне, в том числе древнее оружие, посуда, украшения и даже продукты питания, которые ныне выставлены в залах музея Музея подводной археологии. Определенно этот музей стоит вашего внимания!

Продолжение следует…

Бодрум очаровал нас своей красотой и гостеприимством. Мы только начали исследовать этот прекрасный уголок турецкой Ривьеры. В следующей части репортажа мы расскажем вам о ночной жизни курорта, о посещении традиционного рынка, славящегося текстилем и коврами, а также о поездке в знаменитый Эфес с его античными амфитеатрами и храмами. Не пропустите!

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