Холодильник RB33 от Samsung - создан для удобства

2017-08-04 10:00 | www.oxu.az | 5

Холодильник — это прибор которым мы так часто пользуемся, что не задумываемся об этом, но ждем комфортного и удобного пользования.

Так холодильник RB33 от Samsung - это вместительный, удобный в использовании и экономный холодильник. Эта модель оснащена Digital Inventer мотором, который обеспечивает экономию, долгий срок службы и бесшумную работу. Что же такое инверторный мотор? Если работа обычного холодильника состоит в цикличном повторении выключений и включений, то новые холодильники работают на пониженной скорости и в зависимости от условий меняют мощность работы. Если вы открываете дверцу холодильника обычный мотор реагирует на это так: резко включается и работает до тех пор, пока не охладиться холодильная камера, а затем выключается. А инверторный холодильник на определенный промежуток времени увеличивает количество оборотов, затем возвращается в привычный режим работы. Так как не происходит резкого изменения в количестве потребления электроэнергии, с холодильником RB33 вы экономите на счетах за электричество, ведь он употребляет на 24% меньше энергии.

Новая модель RB33 для вашего удобства оснащена нижней холодильной камерой. Теперь вы получаете полностью организованную морозильную камеру. Внутренне пространство камеры поделено на полки, для более удобного размещения мяса, рыбы и других продуктов. Скажите нет забитой морозильной камере! Теперь все будет на своих местах. Благодаря перемещению морозилки вниз, основная камера всегда под рукой. Все продукты можно спокойно разглядеть и нет необходимости все время наклоняться в поисках нужной баночки.

При всем своем изяществе и стройности холодильник RB33 от Samsung очень вместительный. Полезный объем увеличен, при сохранении прежних внешних габаритов, за счет специального теплоизоляционного материала.

Полки хранения в холодильной камере удобно организованы на все случаи жизни. Здесь имеется складная полка для моментального увеличения пространства хранения, которую можно в несколько раз сложить или вовсе убрать, чтобы разместить, например, праздничный торт. Кроме того, предусмотрена и «выдвижная» полка, на которой можно разместить баночки в несколько рядов. Будьте уверены, вы сможете спокойно достать даже до самого «дальнего угла» полочки и с легкостью взять нужный вам продукт. Для этого просто необходимо потянуть полочку на себя.

RB33 от Samsung работает умеренно и имеет семь режимов работы. В зависимости от настроенной вами температуры охлаждения холодильник меняет работу между этими режимами. Здесь даже предусмотрен режим «Отпуск». Уезжая в дальний путь можете больше не беспокоиться ни о счетах за электричество, ни об испорченных продуктах. Так, в данном режиме холодильник выключает основную камеру, оставляя работать, только морозильник.

Работая все время на пониженных оборотах холодильник не создаёт дополнительного шума. Ничто не сможет помещать вашему здоровому сну. Без «гудения» мотора холодильника вам остается как следует выспаться и быть готовым к новому дню.

Более подробную информацию о холодильниках Samsung с Digital Inverter Compressor можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.