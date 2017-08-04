Суммарные активы банковской системы Азербайджана составляют 30 млрд. манатов

2017-08-04 11:18 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 июня составляет 2 млрд. 714 млн. манатов. Обязательства банков на начало июля 2017 года составляют 27 млрд. 322,9 млн. манатов.

На 30 июня 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеет 31 банк. В целом, банки имеют 560 филиалов и 141 отделение. В банковском секторе Азербайджана работают 16 095 человек.