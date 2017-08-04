Названы имена погибших и раненых в аварии на Gelandewagen

2017-08-04 10:03 | www.oxu.az | 4

Стали известны имена погибших и раненых во вчерашнем ДТП на проспекте Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии погибли водитель Mercedes Gelandewagen Мехди Алиев и пешеход Вагиф Асадов. Также пострадали стоявшие на обочине дороги граждане Турции – Муталлиб Текиш и Сонгюль Текиш.

В полиции также заявили, что в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК АР (нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной смерти двух или более человек), ведется расследование.

Э.Ш.

