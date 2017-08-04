На суде по делу генерала МНБ возник спор

2017-08-04 12:05 | www.apa.az | 5

Сегодня в Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехдиева.

Как сообщает АПА, на процессе, который проходит под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева, в качестве свидетеля дала показания сестра потерпевшего Матлаба Мустафаева Ирада Гумбатова. По ее словам, сотрудники МНБ провели обыск в их квартире, однако им не удалось ничего обнаружить.

Матлаб Мустафаев, в свою очередь сообщил, что обыск был проведен незаконно. Они обвинили в смерти своего брата, который являлся полковником МНБ, Эльчина Гулиева, после чего между ними произошел спор. Судья заявил, что действия М.Мустафаева будут заактированы и им будет дана правовая оценка.

Выступивший далее Э.Гулиев отметил, что его обязанность заключалась в предоставлении оперативной информации следственному органу, что он и делал.

«У меня не было иной роли в этом вопросе. В защиту обвинения против Матлаба Мустафаева выступила и прокуратура. В его отношении было вынесено судебное решение. В тот период пытались подорвать заправочную станцию в Агджабеди. Мы предоставили оперативную информацию, однако правоохранительные органы отнеслись к ней с недоверием. После этого я отправился к Закиру Гаралову и доложил о произошедшем, после чего данные лица были арестованы. Я с уважением относился и к брату Матлаба Мустафаева, который работал в МНБ, он расстался со мной по-дружески. То, о чем он сказал мне при расставании, я расскажу на закрытом заседании», - сказал Гулиев.

Процесс продолжится 18 августа.

Отметим, Эльчин Гулиев был начальником Антитеррористического центра упраздненного МНБ. После начатых в отношении сотрудников МНБ расследования он был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой в Академии МНБ имени Гейдара Алиева.

Эльчин Гулиев обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере и с применением угроз) УК АР.