Пассажиры пекинского метро спасли человека, упавшего между платформой и поездом – ВИДЕО

2017-08-04 10:18 | www.oxu.az | 6

Пассажиры станции «Дунчжимэнь» пекинского метро в четверг вечером совместными усилиями раскачали поезд и помогли извлечь застрявшего между составом и платформой человека, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 20.00 по местному времени (16.00 по Баку), когда неизвестный упал между платформой и вагоном и не смог самостоятельно выбраться. К нему на помощь пришли сотрудники станции, но их усилия оказались безрезультатными. После чего находящиеся на станции пассажиры решили оказать общее содействие.

На распространенной в соцсетях видеозаписи видно как десятки собравшихся на платформе мужчин под руководством сотрудников службы безопасности сбоку толкают поезд на «раз, два, три». Это длится около минуты, а после слышится радостный возглас и аплодисменты — «заложник» поезда и платформы был успешно освобожден.

Н.О.