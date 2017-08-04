Путин пообещал подумать об участии в президентских выборах

2017-08-04 10:38 | www.trend.az | 4

Владимир Путин заявил, что подумает над тем, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах, передает РИА Новости.

В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре.

"У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — сказал местный житель.