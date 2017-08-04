Президент: «Уровень безработицы и бедности в Азербайджане еще больше снизится»

2017-08-04 12:41 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, об этом на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Создана социальная инфраструктура. Были построены более 3000 школ, более 600 больниц, около 50 Олимпийских спортивных комплексов в регионах. В то же время, за счет выданных предпринимателям кредитов были созданы сотни тысяч рабочих мест. В целом с 2004 года по настоящее время были открыты 1,5 млн. рабочих мест, большинство из которых являются постоянными. Можно сказать, что в настоящее время в Азербайджане практически нет такого социального фактора как безработица, которая беспокоит многие страны. Безработица находится на уровне 5%. Сегодня тот, кто хочет работать, может найти для себя работу. Учитывая, что за последние 2 года в сельскохозяйственной, промышленной сферах была проделана большая работа, уровень безработицы и бедности в Азербайджане еще больше снизится. Мы смогли спасти свой народ, государство от этих больших бед».