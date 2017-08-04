Путин подумает, баллотироваться ли ему в президенты

2017-08-04 10:30 | www.oxu.az | 4

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

С призывом выставить свою кандидатуру на ближайших выборах на пост главы государства к Путину обратился один из жителей поселка Черемушки в Бурятии во время сеанса видеосвязи с президентом, проводящим совещание по ликвидации последствий лесных пожаров в этом регионе.

«Хорошо, я подумаю, спасибо», - ответил Путин.

Н.О.