В июне объем вкладов населения в банках повысился

2017-08-04 12:42 | www.apa.az | 4

Объем депозитов в банках Азербайджана на 1 июля 2017 года составил 16 млрд. 687,2 млн. манатов.

Как сообщает АПА-Экономикс, это отмечается в отчете Палаты по надзору за финансовыми рынками. В июне объем депозитов в банках вырос по сравнению с маем на 35,9 млн. манатов или 0,22%.

В июне объем вкладов населения в банках повысился по сравнению с маем на 60,6 млн. манатов или 0,89% и 1 июля 2017 года составил 6 млрд. 880,7 млн. манатов.

Однако с начала года объем вкладов населения в банках сократился на 551,4 млн. манатов или 7,42%.