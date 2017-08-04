МЭПР предупредило о резком повышении температуры воздуха

2017-08-04 12:44 | www.apa.az | 4

МЭПР предупредило о резком повышении температуры воздуха до 10 августа.

Как сообщили АПА в министерстве экологии и природных ресурсов, до 10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха достигнет 35-39°, в некоторые дни 41° тепла.

Максимальная температура воздуха в районах Азербайджана составит 35-40°, в Нахчыванской АР и районах центрального Арана 43°, в горных районах 29-34° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание слабых ветров, зноя и духоты в дневные часы вызовут дискомфорт у населения. Гражданам не рекомендуется днем долгое время находиться на открытом воздухе.