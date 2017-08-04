17-летний юноша утонул в Куре

2017-08-04 10:37 | www.oxu.az | 4

В центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в реке Кура на территории города Ширван (в 70 км от ближайшего спасательного пункта, в неконтролируемой зоне) утонул человек.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, на место происшествия были привлечены спасатели-водолазы Государственной службы спасения на водах, которые извлекли из реки тело Мурада Байрамлы 2000 г.р. и передали его по назначению.

Операция завершилась в 19:05.

Э.Ш.

