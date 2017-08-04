В Таджикистане идет подготовка к празднованию государственной независимости

2017-08-04 11:14 | www.trend.az | 6

В столице идет подготовка к достойному празднованию 26-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Управлении информации и зарубежных связей аппарата Председателя города Душанбе.

Как сообщалось ранее, соответствующее Поставновление было подписано Председателем города Душанбе Рустами Эмомали.

Так, согласно утвержденному плану, 8-9 сентября запланировано проведение ряда мероприятий в районах республиканского подчинения. Во всех парках культуры и отдыха города Душанбе для горожан будут проведены выставки и ярмарки-продажи кулинарных изделий.

Основное мероприятие — театрализованное представление с участием известных таджикских исполнителей, посвященное государственной независимости, пройдет в столице вечером 9 сентября.