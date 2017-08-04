Президент: «Азербайджан стал надежным поставщиком газа в мире»

2017-08-04 13:03 | www.apa.az | 3

«В настоящее время наблюдается стремительное развитие не только Балакенского, Загатальского, Гахского районов, но и всей северо-западной зоны. Сюда вкладываются как государственные, так и частные инвестиции. За последние годы в этот регион вложен большой объем бюджетных средств для строительства социальных объектов, дорог, электростанций, газификации и водоснабжения».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на общереспубликанском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев подчеркнул, что уровень газификации Азербайджана достиг 93%, и страна стала надежным поставщиком газа для Европы и мира в целом. Коснувшись вопроса продовольственной безопасности, президент заявил, что он является приоритетным.