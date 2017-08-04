Президент проводит заседание в Гахе – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-04 10:39 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Гахе под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит республиканское совещание по вопросам развития производства шелкопряда, табака и фундука.

Как передает Oxu.Az, глава государства открыл заседание вступительной речью.

Глава Исполнительной власти Гахского района Муса Шакилиев, глава Исполнительной власти Шекинского района Эльхан Усубов, председатель правления ОАО «Шеки Ипек» Низами Гарибов, глава Исполнительной власти Загатальского района Мубариз Ахмедзаде, глава Исполнительной власти Зардабского района Лютвели Бабаев, председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджов, глава Исполнительной власти Физулинского района Али Алыев, глава фермерского хозяйства «Даглар» в Загатальском районе Тельман Хасратов и глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев выступили на совещании.

Президент Ильхам Алиев произносит заключительную речь на республиканском совещании.

09:30

В пятницу, 4 августа, в Гахе под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится республиканское заседание, посвященное вопросам развития производства коконов, табака и фундука.

Как передает Oxu.Az, глава государства открыл совещание вступительной речью.

Н.О.

