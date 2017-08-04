В Афганистане погиб грузинский военнослужащий, трое ранены

2017-08-04 10:43 | www.oxu.az | 3

Во время нападения на моторизированный патруль на прилегающей к авиационной базе Баграм (Афганистан) территории погиб грузинский военнослужащий, мл. сержант 23-го пехотного батальона II пехотной бригады Вооруженных сил Грузии, 25-летний Мдинари Бебиашвили.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apsny.ge, об этом говорится в распространенном Минобороны Грузии сообщении.

«Погибший мл. сержант Мдинари Бебишавили служил в ВС Грузии с 2010 года. Ранее он дважды принимал участие в международной миротворческой миссии ISAF в Афганистане - в 2012 и 2014 г.г. Награжден медалями За участие в миротворческих операциях», - говорится в сообщении.

Во время вышеуказанного нападения также пострадали трое военнослужащих Вооруженных сил Грузии. Состояние здоровья одного из них, капитана Михаила Амирановича Гвирджишвили, стабильно тяжелое, остальных двух - ст. лейтенанта Гиги Давидовича Хахуташвили и капрала Геги Элвардовича Харшиладзе - удовлетворительное. Все они находятся в госпитале на авиабазе Баграм и им проводят соответствующее лечение.

И.Ф.