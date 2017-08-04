ЦБ РФ подписал с Центробанком Ирана соглашение о сотрудничестве

2017-08-04 11:42 | www.trend.az | 3

Банк России в рамках заседания рабочей группы по финансово-банковскому сотрудничеству постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписал с Центральным банком Ирана меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, передает ТАСС.

"На заседании обсуждался широкий круг вопросов, в том числе ход работы по развитию банковской инфраструктуры двустороннего сотрудничества, взаимное открытие корреспондентских счетов кредитными организациями двух стран, развитие расчетов по обслуживанию торговли в национальных валютах, сопряжение национальных систем платежных карт и другие", - говорится в сообщении.

Заседание прошло под председательством зампреда ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина и зампреда Центрального банка Ирана Голамали Камьяба. В нем также приняли участие представители центральных банков двух стран, крупнейших российских и иранских кредитных организаций, Минэкономразвития РФ и МИД РФ.