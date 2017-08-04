Ведущий украинского телеканала облил политолога в студии водой – ВИДЕО

2017-08-04 10:50 | www.oxu.az | 3

Вечером 3 августа в студии одной из телепрограмм украинского канала NewsOne произошел конфликт между ведущим Мыколой Вереснем и одним из гостей передачи - доктором политических наук Александром Семченко, передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent.

Политолог на повышенных тонах приводил аргументы против блокады Донбасса, а также ругал Порошенко. Его оппонент художник Поярков также словесно атаковал Семченко.

На пике перепалки Вересень выли на Семченко стакан воды. В ответ политолог также облил его водой и нецензурно выругался, после чего ведущий предложил ему покинуть студию. Также политолог назвал Вересня «петушком».

Момент обливания на 10:10:

Н.О.