Россияне на бакинской "ЖАРЕ": "Приезжайте, посмотрите сами!" (ФОТО)

2017-08-04 11:52 | www.trend.az | 3

Драйв, удовольствие, радость – так описали русские туристы свои впечатления от международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017" журналистам межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева.

Фестиваль "ЖАРА" всего во второй раз проходит в Азербайджане, но его уже можно назвать и визитной карточкой страны, и одним из самых интересных событий лета. Как говорят абсолютно все его участники, фестиваль в Баку хоть и молодой, но уже совершенно сложившийся и во многом особенный, ведь столица Азербайджана – "город музыки", и бакинцы в ней по-настоящему разбираются. Так что выкладываться приходится по полной – но это никого не пугает, наоборот: число участников "ЖАРЫ" растет.

Алла Пугачева, Вера Брежнева, София Ротару, Григорий Лепс, Алексей Воробьев, Светлана Лобода, Елка, Ани Лорак, Валерия, Анита Цой, Макс Барских, Потап и Настя Каменских, Монатик, Егор Крид, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, группы MBAND, "Время и стекло" – вот далеко не полный список тех, кто выступал в последние дни июля под жарким солнцем Азербайджана.

Все они отмечают высочайший уровень организации, доброжелательность и гостеприимство бакинцев, уникальную атмосферу "ЖАРЫ" - сочетание сумасшедшего драйва и истинно восточного умения наслаждаться жизнью. Придуманный двумя друзьями, Эмином Агаларовым и Григорием Лепсом, праздник песни и музыки, радости и солнца завоевал преданных поклонников и среди зрителей, и среди участников: многие из тех, кто выступал на "ЖАРЕ" в прошлом году, вернулись сюда вновь, и не одни, а с родственниками и друзьями. "Я разрекламировала "ЖАРУ", так что сейчас здесь присутствует часть моей семьи. В частности, в Баку прилетела моя племянница со своим мужем и детьми", - рассказывала журналистам Анита Цой. И надо сказать, что не только звезды и их семьи приезжали в эти дни в Баку из России. "ЖАРА" уже на слуху – как и красота азербайджанской столицы – и неудивительно, что Азербайджан в июле стал одним из главных направлений для российских туристов.

"Мы с девчонками поехали в Баку потанцевать, весело время провести. Ну серьезно – даже в Москве столько классных концертов одновременно не увидишь! – рассказала журналистам межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Татьяна, студентка из Москвы. – Нас тут пятеро, расходы все поделили, получилось совсем не дорого. Правда, дома родители переживали: как насчет безопасности? Но Баку – это, по-моему, самый безопасный город, и самый доброжелательный. Многие говорят по-русски, стараются подсказать дорогу, помочь, если надо, полицейские очень вежливые. Нам очень понравилось. Я надеюсь, фестиваль будет и в следующем году!"

У молодой семейной пары из Тольятти, Алексея и Ольги, те же надежды. В Азербайджан они приехали отметить годовщину свадьбы. Долго планировали поездку, составляли маршруты – ведь хотелось увидеть не только Баку, но и Гянджу, и музей Сергея Есенина, и знаменитые природные парки, и, конечно, развлечься от души. "ЖАРА" - как раз то, что надо – это такая движуха, драйв, удовольствие, отдых! - рассказывает Алексей. – Плюсом, когда мы гуляли по Баку, внезапно сделали селфи с Лазаревым, моя жена его очень любит. Инстаграм забит битком: город ведь очень красивый, потрясающие здания, и нас в комментах спрашивают: "Ребята, а вы где вообще, вы же в Азербайджан собирались, почему на фотках английские кэбы?!" А потому что здесь, как в Греции – все есть! Приезжайте сами, посмотрите!"

Веселые парни и девушки, среди которых были и азербайджанцы, и россияне, подошли к нашим журналистам сами. Оказалось, что они учатся вместе в одном из астраханских вузов, за первый год учебы неплохо сдружились и решили всей компанией рвануть на месяц в Баку. Море и солнце, много общения, поездки по стране, которые оказались интересны даже тем, кто в Азербайджане бывал (астраханцы, как ближайшие соседи, здесь частые гости). А "ЖАРА" стала достойным завершением каникул. "Я думаю, мне того кайфа и заряда радости, который я тут получила, до следующего года хватит, - говорит Нина. – Я даже не заметила, как время пролетело!"

"Спасибо нашим друзьям, однокурсникам: если бы я даже и не знал, что азербайджанцы – самые доброжелательные и гостеприимные люди, я бы вот сейчас это понял. А фестиваль – просто огонь! Мы ходили на самое интересное, то, что мы любим: Егор Крид, Потап и Настя, Арбенина – все было просто потрясающе. Думаю, если этот фестиваль и дальше будут делать, тут народу будет еще больше, в том числе из России".