Остановивший вирус WannaCry британец задержан в Лас-Вегасе

2017-08-04 10:56 | www.oxu.az | 3

Британский эксперт по кибербезопасности Майкл Хатчинс, которому в мае удалось практически в одиночку приостановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, задержан в Лас-Вегасе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Рейтер, задержание осуществили агенты ФБР.

Двадцатитрехлетнего британца, известного под интернет-ником MalwareTech, обвиняют в причастности к созданию и распространению другого вредоносного программного обеспечения под названием Kronos, сообщили в министерстве юстиции США. Этот вирус использовался для кражи банковских данных с компьютеров.

Сообщение об аресте Хатченса распространила служба федеральных маршалов США. По словам знакомого Хатчинса, его задержали в аэропорту.

Н.О.