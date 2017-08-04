Армяне ведут незаконные археологические раскопки в агдамской скале Шахбулаг

2017-08-04 11:00 | www.oxu.az | 4

Армяне проводят незаконные археологические раскопки на оккупированных азербайджанских землях.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, представители страны-оккупанта обнаружили у северной стены агдамской скалы Шахбулаг чашу.

Раскопки провел заведующий кафедрой истории Государственного университета Ханкенди Вардгес Сафарян. Руководил археологической экспедицией армянин по имени Гамлет Петросян.

Согласно информации, предполагается, что найденная чаша относится ко 2-3 в. н.э. Другими словами, она моложе скалы Шахбулаг на 300 лет.

Напомним, что армяне наряду с проведением незаконных археологических работ, осуществили исторический подлог, сменив название Шахбулаг на «Тигранакерт».

И.Ф.