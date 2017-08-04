Сиявуш Новрузов: Произведены изменения в составе и председательстве организаций правящей партии "Ени Азербайджан"

2017-08-04 12:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В 63 городских и районных организациях правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) прошли отчетно-выборные конференции, сказал в пятницу Trend заместитель исполнительного секретаря партии, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сиявуш Новрузов.

«До конца года конференции будут проведены поэтапно еще в 21 организации. Этот год - не выборной, поэтому проводим и завершаем работы, связанные с первичными, городскими и районными организациями партии, чтобы полностью усовершенствовать работу партийных организаций, улучшить их материально-техническую базу. За последние пять лет ряды партии пополнились новыми членами. Учитывая это, участники конференций произвели изменения в составе и председательстве городских и районных организаций, и этот процесс продолжается», - сказал он.

Новрузов добавил, что сменены председатели 11 городских и районных организаций ПЕА. Эти изменения связаны с разными причинами - есть перешедшие на другую работу, не отвечающие современным общественно-политическим процессам и т.д., сказал он.

Новрузов подчеркнул, что эти конференции можно расценивать как подготовку к выборам. «Одна из основных функций политической партии – участие в выборах. На выборах на партию возлагаются серьезные задачи, т. е., есть такие вопросы, как организация избирательной компании, проведение агитационно-пропагандистской работы, сбор подписей избирателей и пр. Поэтому одно из важных условий - подготовительная работа кадровой базы партии. Если учесть, что в Азербайджане более пяти тысяч участковых избирательных комиссий, и участвующая в выборах политическая партия назначает одного представителя в каждый избирательный пункт, то это означает свыше пяти тысяч представителей, каждый из которых должен знать свои права и обязанности. Поэтому необходимо достаточно много времени для того, чтобы провести все эти работы, и ПЕА уже сейчас приступила к ним», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)