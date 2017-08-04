EBRD'den TANAP'a 500 milyon dolarlık destek yolda

2017-08-04 13:41 | www.trend.az | 1

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasınca (EBRD), Güney Gaz Koridoru'nun en büyük kısmını oluşturan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde kullanılmak üzere, Azerbaycan'a ait Güney Gaz Koridoru AŞ'ye sağlanması planlanan 500 milyon dolarlık finansman paketinin, 18 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu toplantısında onaylanması bekleniyor.

EBRD'den yapılan yazılı açıklamada, toplam maliyeti 8,6 milyar dolar olan TANAP projesi için daha önce Dünya Bankasının 800 milyon dolarlık ve Asya Kalkınma Bankasının da 600 milyon dolarlık finansmanı onayladığı hatırlatıldı.

Avrupa Yatırım Bankasının da TANAP için finansman sağlamayı düşündüğü belirtilen açıklamada, projenin Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini sağlaması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun büyük bir kısmını oluşturan TANAP'ın inşaat süresince 9 binden fazla, kalıcı olarak ise yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

EBRD'nin TANAP için kullanılmak üzere, projede yüzde 58 paya sahip Güney Gaz Koridoru AŞ'ye sağlamayı düşündüğü 500 milyon dolarlık finansman paketinin 18 Ekim'de yapılacak yönetim kurulu toplantısında görüşüleceği belirtilen açıklamada, çoğunluğu Azerbaycan hükümetine ait bu şirketin TANAP için yapacağı toplam yatırımın 5 milyar doları bulacağı kaydedildi.

Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51 hissesi Azerbaycan hükümetinin, yüzde 49 hissesi ise yine bu ülkenin milli petrol şirketi SOCAR'ın elinde bulunuyor.

İlk etapta 16 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak TANAP, bu doğalgazın 6 milyar metreküpünü Türkiye'ye, 10 milyar metreküpünü ise Avrupa'ya taşıyacak.

Türkiye'ye doğalgazın 2018'in ilk yarısından sonra verilmesi planlanırken, Avrupa'ya sevki ise TANAP'ın bağlanacağı Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) hazır olma durumuna göre 2019-2020 döneminde gerçekleştirilebilecek.

TANAP'ta, Güney Gaz Koridoru'nun yüzde 58, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.