CinemaPlus необычно отпраздновал День Национального кино – ФОТО

2017-08-04 11:05 | www.oxu.az | 3

Сеть кинотеатров премиум класса CinemaPlus ко Дню Национального кино торжественно поздравил коллегу с юбилеем трудовой деятельности. Гасымов Геннадий является киномехаником с 50-летним стажем работы. Его карьерный рост начался со дня открытия легендарного кинотеатра «Азербайджан» с 1967 года.

Это достаточно важная дата, так как не каждому удается проработать на одной и той же должности так много времени. Он настоящий специалист и профессионал своего дела, и этот факт очень ценится коллективом и начальством. Коллеги ценят киномеханика не только за его работу, но и за личностные качества: доброту, ответственность, искренность и порядочность.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

