В США созвали коллегию присяжных по делу о России

2017-08-04 11:10 | www.oxu.az | 4

Специальный прокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование данных о вмешательстве России в американские выборы, сформировал коллегию присяжных, которым предстоит дать оценку собранной информации.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что коллегия начала работу несколько недель назад.

Отмечается, что подобный шаг означает, что расследование становится более масштабным и выходит в новую фазу.

Н.О.