Президент Ильхам Алиев: Я высоко оцениваю общие перспективы экономического развития Азербайджана

2017-08-04 13:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Я высоко оцениваю общие перспективы нашего экономического развития. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во время вступительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

“Что касается общих перспектив нашего экономического развития, то я высоко оцениваю эти перспективы. Экономика Азербайджана развивается. Основания говорить об этом нам дают итоги шести месяцев этого года. Выросли наша ненефтяная экономика, ненефтяная промышленность. Экспорт вырос на 36 процентов, ненефтяной экспорт - на 27 процентов. Экспорт в сельском хозяйстве вырос на более чем 40 процентов. В течение шести месяцев мы смогли не только сохранить наши валютные резервы, но и в результате предпринятых мер, продуманной экономической политики, дополнительно привлекли три миллиарда долларов. За первые шесть месяцев в Азербайджан вложены инвестиции на пять миллиардов. Не случайно, Всемирный экономический форум в Давосе удостоил экономику страны 37 места за конкурентоспособность. Это первый показатель среди стран СНГ. Это просто проявление выполненной работы. Обеспечена макроэкономическая стабильность. Курс маната стабилен. По государственной линии в экономику страны вкладываются инвестиции. Частный сектор также подключился к этому. Создается около 40 агропарков. В ближайшие один-два года продукция, которая будет производиться в этих агропарках, начнет поставляться на большие рынки, будет обеспечена внутренняя продовольственная безопасность”, - сказал Президент Азербайджана.

Одним словом, продолжил глава государства, в Азербайджане успешно обеспечиваются вопросы снижения зависимости от импорта, обеспечения внутреннего спроса за счет внутреннего производства и расширения экспортных возможностей.

“Уверен, что по результатам сегодняшнего совещания традиционные для нас сферы - шелководство, табаководство и фундуководство – также будут успешно развиваться, фермеры и сельские жители увидят большую пользу, в то же время наше государство еще больше усилится”, - сказал Президент Ильхам Алиев.