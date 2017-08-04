Akdağ: Topyekün mücadele başlatıyoruz!

2017-08-04 13:51 | www.trend.az | 1

Temel atma törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, havalimanında Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran ve erkek bar ekibi tarafından karşılandı.

Vali Seyfettin Azizioğlu'nu makamında ziyaret eden Recep Akdağ son bakanlar kurulunda alınan kararla yeni atılımlar yapacaklarını belirtti. Bunlarda en önemlisinin uyuşturucu ile mücadele meselesi olduğuna dikkati çeken Akdağ şunları söyledi:

"Koordinasyonu bana verilmiş durumda. 8 bakanlığımızın üzerinde çalıştığı ülkenin geleceği açısından çok çok önemli bir mesele. Biliyorsunuz uyuşturucu dediğimiz zaman bir takım zararlı bağımlılık yapan maddelerle beraber Alkolü içine alan mücadeleden bahsediyoruz. Şimdi bunu bağımlılıkla mücadele çerçevesinde genişletiyoruz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu şeklinde geliştireceğimiz bu çalışmalarda sigaraya karşı mücadeleyi, internet ve diğer digital elektronik bir takım kullanımı olan cihazlar veya mecralarla alakalı bağımlılığı da bunun içine dahil ediyoruz. Yani uyuşturucu maddeler, alkol, sigara, internet bağımlılığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bir anlamda esir edebilecek, hayattan koparabilecek tüm bu zararlılara, bağımlılıklara karşı topyekun yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Başbakan yardımcısı olarak takip edeceğim meselelerin önemlilerinden birisi bu."

AKDAĞ: AFET MÜCADELESİNİ BİZ ÜÇE AYIRIYORUZ

Afetlere karşı hazırlık konusunda yeni bir döneme girildiğini aktaran Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye afad'ın kuruluşuyla dünyada çok takdir edilen yeni bir organizasyona sahip olduğunu söyledi. Akdağ, "AFAD'la beraber bütün bakanlıkların çalışmaları gerek. Türkiye'de ve yurt dışında yaşadığımız afetlerde gerçekten çok başarılı çalışmalar gösterdik. Elbette deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlık kısmı işin en önemli kısmıdır. Allah korusun bir afet olduğunda zamanında yerinde hızlı bir şekilde müdahale önemli. Ancak afet mücadelesini biz üçe ayırıyoruz. Bunlardan birincisi afet riskinin azaltılması, afete karşı insanların eğitilmesi. İkincisi müdahale, üçüncüsü de afetten sonra iyileştirmenin yerinde ve zamanında yapılması. Bu hususta ilgili bakanlarımızla bir araya geldik. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın üzerine düşen ciddi görevler var. Sayın Bakanım Mehmet Özhaseki bey ciddi bir çalışma yapmış. AFAD olarak yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. Bu husustaki hazırlıklarımız her geçen gün kuvvetlendirdik yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.