Татьяна Арнтгольц: Баку ассоциируется у меня с юностью, мечтами и романтическими чувствами…

2017-08-04 11:20 | www.oxu.az | 3

Знаменитая артистка Татьяна Арнтгольц побывала в Баку два года назад с антрепризным спектаклем «Двое на качелях», а до этого приезжала сюда сниматься в многосерийной мелодраме «Брак по завещанию». Обе поездки она запомнила благодаря новым эмоциям, которые подарила ей встреча со столицей Азербайджана и работе в интересных проектах.

Как передает Oxu.Az, вопросы корреспондента Москва-Баку оживили яркие воспоминания, и Татьяна делится ими с читателями.

- Вы побывали в Баку два раза и оба были связаны с работой. Не жалко, что не удалось посвятить несколько дней отдыху?

- Первый раз я приезжала на съемки сериала «Брак по завещанию». Это была большая картина, с которой связано много хороших, добрых историй и ощущений. Они, полагаю, возникли от того, что фильм снимали именно в Баку.

Со спектаклем «Двое на качелях» провели в городе всего два дня: что-то даже удалось увидеть. Так бывает, когда ты очень-очень занят и не располагаешь тем временем, какое есть у людей, приехавших осматривать красоты.

- И тем не менее, вы говорили об особых ощущениях, полученных от города…

- Поселили нас в прекрасном отеле, вкусно кормили национальной кухней. Участники съёмочной группы, кстати, она была интернациональной, настолько сдружилась между собой, что сейчас, пересекаясь с кем-то из них, вспоминаем то время с легкой ностальгической нотой.

Во время поездки мне было, по-моему, 22 или, нет, 23 года. Когда человек юн, еще ничего не видел, а жизнь его, благодаря путешествиям, начинает наполняться впечатлениями, он переживает особые чувства.

- Можете их описать?

- Представьте, вам 23, вы почти нигде не были, только начинаете путь, о котором мечтали. Все впереди, жизнь наполнена мечтами, и тут вы вдруг попадаете в удивительный мир, другую культуру, встречаете новых людей.

При этом, у вас большой проект, и в нем огромная новая роль! Все вместе складывается в удивительную по краскам и эмоциям картинку. Она не вспоминается какими-то отдельными моментами – вкусная еда или красивая улица, - а существует вкупе романтического красочного полотна в голове и сердце.

- С чем у вас ассоциируется Баку?

- C юностью, мечтами и романтическими чувствами… А также со съемкой в фильме, который я очень люблю. Он, если рассмотреть все точки в моей творческой жизни, был одной из основных работ.

A.С.

