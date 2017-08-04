ЕБРР выделит Азербайджану на TANAP полмиллиарда долларов

2017-08-04 13:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 октября 2017 года рассмотрит выделение кредита в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Как отмечается, эти средства будут предоставлены ЗАО “Южному газовому коридору”.

Общая стоимость проекта TANAP составляет 8,6 миллиарда долларов. Для финансирования проекта уже выделены кредиты со стороны Всемирного банка (800 миллионов долларов) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (600 миллионов долларов). Возможность финансирования проекта также рассматривает Европейский инвестиционный банк.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Азад Гасанли)

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